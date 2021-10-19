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FUTBOL

MHK üyesi Metin Tokat istifa etti | SON DAKİKA

MHK’dan şok istifa!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Son dakika spor haberleri: Merkez Hakem Kurulu üyesi Metin Tokat istifa etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'ndaki istifayı açıkladı.

Federasyon, Metin Tokat'ın MHK üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

İstifası kabul etilen Tokat'ın yerine ise Ferhat Gündoğdu'nun atandığı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu.

Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.
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