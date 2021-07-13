13 Temmuz 2021, Salı

FUTBOL

Süper Lig U19 Gelişim Ligi finali A Spor'da! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya...

A Spor'da futbol şöleni! Galatasaray ve Trabzonspor...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi Finali'nde heyecan dorukta! Galatasaray ve Trabzonspor U19 takımları A Spor'da yayınlanacak maçta şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin , A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon 13 Temmuz Salı günü belli olacak.

Galatasaray ile Trabzonspor'un 21.00'deki karşılaşması A Spor ekranlarından izleyicilere ulaşacak. G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı.

Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

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