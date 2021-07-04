Futbol şöleni başlıyor! TFF U19 Gelişim Ligi finalleri A Spor'da

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Bugün Antalya'da başlayacak U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken, bugün iki maç oynanacak. Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe ile karşılaşacak. 22.00'de ise derbi heyecanı var. Puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabakaların normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulanacağı maçlar pandemi şartları nedeniyle seyircisiz oynatılacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

BUGÜN

19.00: Başakşehir-Fenerbahçe (A SPOR)

22.00: Galatasaray-Beşiktaş (A SPOR)

YARIN

19.00: Alanyaspor-Kasımpaşa (A SPOR)

22.00: Trabzonspor-Göztepe (A SPOR)





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