Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yayıncısı Bein Sports'tan flaş hamle! Şampiyonlar Ligi...
Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Media Group, flaş bir hamleye imza attı. Korsan yayınlar sebebiyle yatırımlarında daha seçici davranma kararı alan şirket, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın hakları için teklif vermeme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
BeIN Media Group, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın hakları için teklif vermeme kararı aldı.
Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN'in, korsan yayınlar sebebiyle futbol medya haklarına ödeyeceği tutarlar konusunda daha seçici davrandığı kaydedildi.
28 ülkede UEFA müsabakalarını yayınlayan beIN'in, Türkiye'deki korsan yayıncılık sorununun kötüleşmesi sebebiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.
2021'nin başında şirket, Fransa ve İtalya'daki liglerin televizyon yayın hakları için de teklif vermemeyi tercih etmiş ve ayında da Almanya'nın Bundesliga maçlarının yayını için sözleşmesini yenilemekten kaçınmıştı
Türkiye Futbol Federasyonu, bu yıl da Süper Lig'in yayın hakları için ihale düzenleyecek.
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