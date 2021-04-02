02 Nisan 2021, Cuma

FUTBOL

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yayıncısı Bein Sports'tan flaş hamle! Şampiyonlar Ligi...

Bein'den flaş hamle! Şampiyonlar Ligi...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Spor Toto 'in yayıncı kuruluşu Media Group, flaş bir hamleye imza attı. Korsan yayınlar sebebiyle yatırımlarında daha seçici davranma kararı alan şirket, ve Avrupa Ligi yayın hakları için teklif vermeme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Media Group, ve Avrupa Ligi yayın hakları için teklif vermeme kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre; 'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN'in, korsan yayınlar sebebiyle futbol medya haklarına ödeyeceği tutarlar konusunda daha seçici davrandığı kaydedildi.

28 ülkede UEFA müsabakalarını yayınlayan beIN'in, Türkiye'deki korsan yayıncılık sorununun kötüleşmesi sebebiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

2021'nin başında şirket, ve 'daki liglerin televizyon yayın hakları için de teklif vermemeyi tercih etmiş ve ayında da 'nın maçlarının yayını için sözleşmesini yenilemekten kaçınmıştı

, bu yıl da Süper Lig'in yayın hakları için ihale düzenleyecek.

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