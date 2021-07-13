U19 Elit Gelişim Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Finale yükselmeyi başaran Galatasaray U19 ile Trabzonspor U19 bu akşam karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbolseverlerin A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon bugün belli olacak. Galatasaray ile Trabzonspor'un 21.00'deki karşılaşması A Spor ekranlarından izleyicilere ulaşacak. G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

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