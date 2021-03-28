John Arne Riise'den Norveç-Türkiye maçı yorumu: Erling Haaland sahada tanıyamadım

Bir dönem Liverpool forması da giyen Norveçli eski yıldız John Arne Riise, Norveç-Türkiye karşılaşmasını VGTV'ye değerlendirdi. Tecrübeli isim, Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın ay-yıldızlı ekibe karşı varlık gösterememesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Haaland, Dortmund'da övülen bir isim zira gol kaçırır ve takımı kaybederse oldukça öfkeli birine dönüşüyor. Oynadığı tüm takımlarda gol atmasına alışkınız. Fakat, Norveç Milli Takımı formasıyla bu duyguları taşımıyor. Onu tanıyamadım. Çok isteksiz gibi görünüyor.

Haaland, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 33 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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