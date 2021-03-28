28 Mart 2021, Pazar

FUTBOL

John Arne Riise'den Norveç-Türkiye maçı yorumu: Erling Haaland sahada tanıyamadım

Türkiye maçında onu tanıyamadım
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'un efsane isimlerinden , - maçının ardından flaş yorumunda bulundu. Riise, "Oynadığı tüm takımlarda gol atmasına alışkınız. Fakat, formasıyla bu duyguları taşımıyor. Onu tanıyamadım." dedi. (Norveç-)

Bir dönem forması da giyen Norveçli eski yıldız , - karşılaşmasını 'ye değerlendirdi. Tecrübeli isim, forması giyen 'ın ay-yıldızlı ekibe karşı varlık gösterememesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Haaland, Dortmund'da övülen bir isim zira gol kaçırır ve takımı kaybederse oldukça öfkeli birine dönüşüyor. Oynadığı tüm takımlarda gol atmasına alışkınız. Fakat, formasıyla bu duyguları taşımıyor. Onu tanıyamadım. Çok isteksiz gibi görünüyor.

Haaland, bu sezon formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 33 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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