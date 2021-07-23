23 Temmuz 2021, Cuma
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Barcelona, Yusuf Demir'in performansını "İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Son dakika spor haberleri: Yusuf Demir Barcelona'da şov yaptı
Son dakika spor haberleri: Son dakika spor haberleri: Barcelona'nın B takımın kiraladığ Türk asıllı Yusuf Demir ilk maçında şov yaptı. İşte Avusturya'nın Rapid Wien takımından kadroya dahil edilen genç futbolcunun o fantastik performansından o anlar...
Rapid Wien'den Barcelona B takımına transfer olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Barça forması altında çıktığı ilk maçında herkesi kendine hayran bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya kiralanan 18 yaşındaki genç yetenek, ilk maçında sergilediği performansla göz doldurdu.
Barcelona, Yusuf Demir'in performansını "İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
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