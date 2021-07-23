23 Temmuz 2021, Cuma

FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Yusuf Demir Barcelona'da şov yaptı

Yusuf Barcelona'da şov yaptı!
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika spor haberleri: Son dakika spor haberleri: Barcelona'nın B takımın kiraladığ Türk asıllı Yusuf Demir ilk maçında şov yaptı. İşte Avusturya'nın Rapid Wien takımından kadroya dahil edilen genç futbolcunun o fantastik performansından o anlar...

Rapid Wien'den Barcelona B takımına transfer olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Barça forması altında çıktığı ilk maçında herkesi kendine hayran bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya kiralanan 18 yaşındaki genç yetenek, ilk maçında sergilediği performansla göz doldurdu.

Barcelona, Yusuf Demir'in performansını "İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE O ANLAR

Son dakika spor haberleri: Yusuf Demir Barcelona'da şov yaptı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Bizim Semtin Takımı'nda bu haftaki durak Eyüpspor Bizim Semtin Takımı'nda bu haftaki durak Eyüpspor
💥Aslan'a Sambacı orta saha! İlk temas kuruldu 💥Aslan'a Sambacı orta saha! İlk temas kuruldu
FIFA'dan kural değişikliği açıklaması FIFA'dan kural değişikliği açıklaması
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör