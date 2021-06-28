Galatasaraylı milli futbolcu Taylan Antalyalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?
Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve EURO 2020 kadrosuna dahil olan Taylan Antalyalı, yaptığı paylaşımın ardından gündeme geldi. Futbolseverler Taylan Antalyalı'nın yaşı, hayatı ve kariyeri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın performansıyla dikkatleri üzerine çeken ismi Taylan Antalyalı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Taylan Antalyalı'nın yaşı, memleketi, yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?
TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?
Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. Muğlaspor alt yapısında futbol hayatına başlamıştır. Taylan Antalyalı, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilmektedir. 2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan 1.80 metre boyundaki Taylan Antalyalı, BB. Erzurumspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. 2020-2021 sezonunda Galatasaray forması ile çıktığı 34 Süper Lig maçında Antalyalı son olarak da Euro 2020'de Türkiye A Milli takımına çağrılmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!