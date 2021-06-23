Son dakika spor haberleri: Abdulselam İbrahim Abdullah dolandırıcı tuzağı
Son dakika spor haberleri: Kenya'nın Isiolo şehrinde yaşayan Abdulselam İbrahim Abdullah'ın hayat hikayesi oldukça ilginç. Futbola düşkünüğü nedeniyle tanınan Abdullah küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Abdullah için köy halkı 5 bin dolar topladı ve genç ismin hayalini gerçekleştirmesini istedi. Sonrasında ise Abdulselam İbrahim Abdullah dolandırıcıların tuzağına düştü.
Türkiye'ye gidip bir takıma transfer olmak isteyen Abdulselam, dolandırıcıların tuzağına düştü. Abdulselam, kendisine yurt dışında bir takım bulması için kendini menajer olarak tanıtan biri Türk diğeri Kenyalı iki kişi ile bağlantı kurdu. Bu kişilere 4 bin dolar veren Abdulselam, Türkiye'nin yolunu tuttu. Hava yoluyla önce İstanbul'a ardından otobüsle İzmir'e giden Abdulselam, kendisini yönlendirdikleri antrenörle görüştü. Burada tanıştığı antrenöre de 1000 dolar ödeyen Abdulselam, otobüsle Denizli'ye gönderildi. Genç futbolcu Denizli'de kendine takım bulunmasını beklerken, ortada kaldı. Orta sahanın her iki kanadında da forma giyebilen, ülkesinde yaşadığı şehirde daha önce düzenlenen bir turnuvada en iyi futbolcu ödülüne layık görülen Abdulselam İbrahim Abdullah'ın, Avrupa macerası hayal kırıklığı ile sonuçlandı.
CAMİ CEMAATİ SAHİP ÇIKTI
Denizli'de çaresiz şekilde beklerken otogarın yanındaki Bilal-i Habeşi Camii'ne namaz kılmak için giden Abdulselam İbrahim Abdullah, imam Mürselin Işık ve cami cemaatinin dikkatini çekti. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Abdulselam'a, imam ve cami cemaati sahip çıktı. Cemaat parası olmayan Abdulselam için para toplayıp kalacak bir pansiyon ayarladı. Ardından antrenman yapabilmesi için de arayışa girdi. Yeşilköyspor, Abdulselam için tesislerinin kapısını açtı. Genç takım ile burada haftanın üç günü antrenman yapan Abdulselam, formunu korumaya çalışıyor.
PARAYI VERDİ BİR DAHA YÜZÜNÜ GÖRMEDİ
İki haftadır Denizli'de bulunan Abdulselam İbrahim Abdullah, yaşadığı olay nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Tek istediğinin kendini gösterip bir takımda forma giyebilmek olduğunu ifade eden Abdulselam, "Kenya'dan buraya futbol oynamak için geldim. 2'si Kenya'da, 1'i Türkiye de 3 kişiye toplam 5 bin dolar verdim. Dolandırıldım. Burada yalnız başıma kaldım. Terk edildim. Namaz kılmak için gittiğim camide imamla karşılaştım. İmam bana çok yardım etti. İnsanlar burada bana para verdi. Bana kalacak bir yer buldular. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.
HAYALİ MANCHESTER UNITED FORMASI GİYMEK
Kenya'da zorlu bir hayatı olduğunu, küçüklüğünden beri futbolcu olmanın hayalini kurduğunu dile getirenAbdulselam İbrahim Abdullah, "Şu an Türkiye'de de zor bir hayatım var. Burada kalmak için 1 yıl iznim bulunuyor. Eğer bir takım bulursam kendimi kanıtlayabilirim. Kendime güvenim tam. İyi bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Bir gün Manchester United forması giymeyi hayal ediyorum. Türkiye'ye bunu gerçekleştirmek için geldim" diye konuştu.
'BURADA KADERİNE TERK EDİLMİŞ'
Yeşilköyspor Genel Koordinatörü Köksal Ege, Abdulselam'ı futboldan uzak kalmaması için antrenmanlara aldıklarını ifade ederek, "Burada kaderine terk edilmiş. Parasını da kaptırmış. Bizden rica ettiler, daha sonra onu antrenmanlarımıza davet ettik. Formunu korumasını istedik. Denizli'de yalnız kalmış, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Olmaması gereken şeyler olmuş. Biz ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah kendisine uygun bir takım bulabilir" dedi.
İbrahim için kalacak yer bulan cami cemaatinden Mustafa Satıcı, Abdulselam İbrahim Abdullah ile camide tanıştıklarını, çaresiz durumda olan gence ellerinden gelen yardımı yaptıklarını söyledi.
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