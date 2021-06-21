21 Haziran 2021, Pazartesi

FUTBOL

Son dakika spor haberi: Romeo Beckham'ın arabası dikkat çekti!

Romeo Beckham'ın arabası dikkat çekti!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Ünlü İngiliz çift ve 'ın oğulları , geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte 'da buluşurken, 1.5 milyon TL değerindeki 'nin Levanti modeli aracı ile magazincilere görüntülendi.

Futbol kariyerinin ardından moda ikonuna dönüşen ile şarkıcılığın ardından moda tasarımcılığı yapmaya başlayan 'ın çocukları, gündemden düşmüyor.

Ünlü çift, 18 yaşındaki oğulları Romeo'ya 125 bin 370 sterlin'lik (yaklaşık 1.5 milyon TL) otomobil aldı.

1.5 MİLYON TL

, arkadaşlarıyla birlikte 'da buluşmaya giderken, 1.5 milyon TL değerindeki 'nin Levanti modeli aracını kendisi kullandı.

46 yaşındaki İngiliz eski futbolcu ve şimdilerin stil ikonu David Beckham, markanın reklam yüzü olmuştu.

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