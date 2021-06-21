Son dakika spor haberi: Romeo Beckham'ın arabası dikkat çekti!

Ünlü İngiliz çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğulları Romeo Beckham, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte Londra'da buluşurken, 1.5 milyon TL değerindeki Maserati'nin Levanti modeli aracı ile magazincilere görüntülendi.

Futbol kariyerinin ardından moda ikonuna dönüşen David Beckham ile şarkıcılığın ardından moda tasarımcılığı yapmaya başlayan Victoria Beckham'ın çocukları, gündemden düşmüyor.

Ünlü çift, 18 yaşındaki oğulları Romeo'ya 125 bin 370 sterlin'lik (yaklaşık 1.5 milyon TL) otomobil aldı.

1.5 MİLYON TL

Romeo Beckham, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da buluşmaya giderken, 1.5 milyon TL değerindeki Maserati'nin Levanti modeli aracını kendisi kullandı.

46 yaşındaki İngiliz eski futbolcu ve şimdilerin stil ikonu David Beckham, markanın reklam yüzü olmuştu.

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