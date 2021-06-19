19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Loris Karius magazincilere yakalandı! Fotoğraflar sızınca Sophia Thomalla'dan özür diledi!
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen ve bonservisi Liverpool'da bulunan kaleci Loris Karius, Mykonos tatilinde magazincilere yakalandı. Alman file bekçisinin, bir güzelle teknede sarmaş dolaş görüntüleri basına sızdı. Karius, bu olay sonrası üzgün olduğunu ifade ederek, kız arkadaşı Sophia Thomalla'dan özür diledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Bonservisi İngiliz ekibi Liverpool'da bulunan Alman kaleci Loris Karius, Yunanistan'da tatil yaparken magazincilere yakalandı. Tecrübeli eldiven, teknede bir kadınla görüntülendi. İkilinin samimi fotoğraflarının basına sızmasının ardından Karius'tan bir açıklama geldi.
Karius, "Dün tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim" dedi.
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