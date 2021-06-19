19 Haziran 2021, Cumartesi

FUTBOL

Son dakika spor haberi: Loris Karius magazincilere yakalandı! Fotoğraflar sızınca Sophia Thomalla'dan özür diledi!

Karius magazincilere fena yakalandı! Özür diledi
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Geçtiğimiz sezonlarda forması giyen ve bonservisi 'da bulunan kaleci Loris , tatilinde magazincilere yakalandı. Alman file bekçisinin, bir güzelle teknede sarmaş dolaş görüntüleri basına sızdı. Karius, bu olay sonrası üzgün olduğunu ifade ederek, kız arkadaşı Thomalla'dan özür diledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Bonservisi ekibi 'da bulunan Alman kaleci Loris , 'da tatil yaparken magazincilere yakalandı. Tecrübeli eldiven, teknede bir kadınla görüntülendi. İkilinin samimi fotoğraflarının basına sızmasının ardından Karius'tan bir açıklama geldi.

Karius, "Dün tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim" dedi.

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