16 Haziran 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberi: Kamerun Futbol Federasyonu'ndan Aboubakar ve Billong açıklaması!

Aboubakar ve Billong iddialarına sert cevap!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

'de geçtiğimiz sezon ile 'un karşı karşıya geldiği maçın ardından şike iddiaları ortaya atılmıştı. 'ndan ve 'un da adının geçtiği bu iddialara sert bir şekilde cevap geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

(FECAFOOT), Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 39. haftasında 'ın Atakaş 'u 7-0 yendiği maçla ilgili iki oyuncu Vincent ve Jean-Claude 'a yönelik şike iddialarını yalanladı.

FECAFOOT'tan yapılan açıklamada, "'ndeki bir maçta ve Jean-Claude Billong'un da dahil olduğu şike olaylarının yaşandığına dair sosyal medyada iddialar çıktığını öğrendik. İki Kamerunlu futbolcu da Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında farklı galibiyet alması için uğraştığı şeklinde saçma imalara maruz kalıyor. Federasyon, iki oyuncunun karşı karşıya kaldığı hiçbir delile dayanmayan suçlamaların böylesine kolayca yapılabilmesi karşısında kızgın." denildi.

Ayrıca, "İki futbolcu her zaman sportif davranışlarda bulundu ve etik değerlere sadık kaldı. Federasyon iki futbolcuya tamamen güveniyor ve tüm desteğini ifade ediyor. İki oyuncunun milli takıma seçilmesi de tamamen teknik direktör 'nun tasarrufudur." ifadeleri kullanıldı.

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