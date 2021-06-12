Sassuolo forması giyen A Milli Takım'ımızın yıldızı Kaan Ayhan arama motorları ve sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Adı Süper Lig devleri ile de anılan Kaan Ayhan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Kaan Ayhan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

A Milli Takım'ımızın yıldızı Kaan Ayhan'ın yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın adı Süper Lig devleri ile de anılıyor.

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 20 maça çıkmıştır. Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.

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