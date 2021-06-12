Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte sezon istatistikleri...
Galatasaray forması ile bu sezon iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin listesine girdi. EURO 2020'de A Milli Takım kadrosunda yer alan genç futbolcu, İtalya karşısında forma şansı bulamadı. Kerem Aktürkoğlu, arama motorlarında sık sık araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Genç futbolcunun yaşı, kariyeri, memleketi ve istatistikleri merak konusu oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. Galatasaray ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu bu sezon geldiği Galatasaray'da 29 maçta 6 gol 3 asist üretti.
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