12 Haziran 2021, Cumartesi

FUTBOL

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte sezon istatistikleri...

Kerem Aktürkoğlu kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

forması ile bu sezon iyi bir performans sergileyen , ekiplerinin listesine girdi. 'de kadrosunda yer alan genç futbolcu, karşısında forma şansı bulamadı. Kerem Aktürkoğlu, arama motorlarında sık sık araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Galatasaray'ın 'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kulüplerinin listesine girdi. Genç futbolcunun yaşı, kariyeri, memleketi ve istatistikleri merak konusu oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde 'de dünyaya gelen , futbola altyapısında başladı. ve altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, ve takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında . Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu bu sezon geldiği Galatasaray'da 29 maçta 6 gol 3 asist üretti.

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