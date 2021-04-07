07 Nisan 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberleri: TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı!

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: ile arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin aşılanması kararı alındı.

ile () Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da bir araya geldi. Çeşitli ve önemli konularda toplantı yapan iki tarafın gündemlerinden biri de futbol ailesinin aşılanmasıydı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli aşılama isteğini iletmesinin ardından bu konu Sağlık Bakanlığı'nda değerlendirmeye alındı.

Bugünkü Kulüpler Birliği -TFF toplantısının ardından ise bu talebin olumlu karşılandığı bilgisine ulaşılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise gazetecilere; alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi.

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