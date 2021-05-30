30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor Ndiaye ile anlaşmaya vardı
Son dakika transfer haberi: TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor yeni sezon öncesi ilk transferine imzayı attırdı. Mavi-şimşekler daha önce Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen Ndiaye ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak adını 26 yıl sonra Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor, flaş bir isme imza attırdı. Sabah'ın haberine göre ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli orta saha, 1 yıl boyunca Mavi Şimşekler için ter dökecek.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ain'de forma giyen Ndiaye, kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dayken 2017-18'in devre arasında 16 milyon euro bonservisle Stoke City'ye imza atmıştı.
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