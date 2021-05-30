30 Mayıs 2021, Pazar

FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor Ndiaye ile anlaşmaya vardı

Ndiaye imzayı attı! Yeni takımı...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika transfer haberi: TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 'e yükselen yeni sezon öncesi ilk transferine imzayı attırdı. Mavi-şimşekler daha önce ve forması giyen Ndiaye ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak adını 26 yıl sonra 'e yazdıran , flaş bir isme imza attırdı. Sabah'ın haberine göre ülkemizde , , ve 'te oynayan Senegalli orta saha, 1 yıl boyunca Mavi Şimşekler için ter dökecek.

Son olarak ekibi Al-Ain'de forma giyen Ndiaye, kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dayken 2017-18'in devre arasında 16 milyon euro bonservisle 'ye imza atmıştı.

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