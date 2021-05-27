27 Mayıs 2021, Perşembe
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Carlos Bacca kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Villarreal forması giyen Carlos Bacca, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Carlos Bacca'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Carlos Bacca kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Carlos Bacca kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Carlos Bacca kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
CARLOS BACCA KİMDİR?
Carlos Bacca, 1986 yılında Kolombiya'da doğmuştur. Carlos Bacca, ülkesi Kolombiya'da futbola başladıktan sonra Belçika takımlarından FC Brügge'e transfer olmuş, daha sonra Sevilla ve Milan'da forma giymiştir. Ardından Bacca, Villarreal'e transfer olmuştur. Bu sezon, 35 maçta 9 gol 2 asist ile oynamıştır.
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