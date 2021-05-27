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FUTBOL

Carlos Bacca kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Carlos Bacca kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Carlos Bacca'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Carlos Bacca kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Carlos Bacca kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

CARLOS BACCA KİMDİR?

Carlos Bacca, 1986 yılında 'da doğmuştur. Carlos Bacca, ülkesi Kolombiya'da futbola başladıktan sonra takımlarından 'e transfer olmuş, daha sonra ve 'da forma giymiştir. Ardından Bacca, 'e transfer olmuştur. Bu sezon, 35 maçta 9 gol 2 asist ile oynamıştır.

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