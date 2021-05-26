26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Alassane Ndao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Ndao'nun yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Alassane Ndao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Alassane Ndao kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Alassane Ndao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
ALASSANE NDAO KİMDİR?
Alassane Ndao (20 Aralık 1996, Dakar), sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbulcudur. Şu anda Fatih Karagümrük'te oynamaktadır. Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Ndao, Fatih Karagümrük'te bu sezon 40 maçta 11 gol 9 asist ile oynadı.
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