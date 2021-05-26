26 Mayıs 2021, Çarşamba

FUTBOL

Alassane Ndao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Alassane Ndao kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Ndao'nun yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Alassane Ndao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Alassane Ndao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ALASSANE NDAO KİMDİR?

Alassane Ndao (20 Aralık 1996, ), sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbulcudur. Şu anda 'te oynamaktadır. Ndao 'dan 'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Ndao, Fatih Karagümrük'te bu sezon 40 maçta 11 gol 9 asist ile oynadı.

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