Türkiye 5-2 Rusya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ampute Milli Futbol Takımı namağlup finalde!
A Milli Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Rusya ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı millilerimiz 5-2 kazandı ve namağlup finale yükseldi. Üst üste 3. kez finalde boy gösterecek millilerimiz, büyük bir başarıya imza attı.
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İrlanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 5-2 kazandı ve namağlup finale yükseldi.
Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibin gollerini 21 ve 50+3'üncü dakikada Kemal Güleş, 24 ve 32'nci dakikalarda Rahmi Özcan ile 42'nci dakikada Valerii Sadovski (kendi kalesine) kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 14'üncü dakikada Igor Gamaonov, 25+2'nci dakikada Dimitri Udalov'dan attı.
Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.
FİNALDE RAKİP İSPANYA!
Ampute Milli Takımı'mızın finaldeki rakibi İspanya oldu. Türkiye-İspanya mücadelesi 19 Eylül Pazar (yarın) TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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