İtalya Serie A ekiplerinden Parma forması giyen Gervinho, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Gervinho'nun yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Gervinho'nun kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

GERVINHO KİMDİR?

7 Mayıs 1987 Fildişi Sahili doğumlu olan Gervinho sol kanat, sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında görev yapıyor. Futbola ülkesinin JMG Abidjan kulübünde başladı. Gervinho daha sonra sırasıyla, Beveren, Le Mans, Lille, Arsenal, Roma, Hebei Fortuna, Fortune Res ve son olarakta İtalya Serie A'da Parma formaları giydi. Parma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Gervinho'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro. Gervinho bu sezon 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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