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Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti

Başkan Erdoğan Infantino’yu kabul etti
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi’nin açılışı için ABD'nin New York eyaletine giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmede, eski Gençlik ve Spor Bakanları Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

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