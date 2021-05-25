İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen deneyimli futbolcu Cristian Tello, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Cristian Tello'nun yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in yıldızı olan Cristian Tello'nun kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

CRISTIAN TELLO KİMDİR?

Tam adı Cristian Tello Herrera olan Cristian Tello, 11 Ağustos 1991 tarihinde İspanya'nın Sadabell kentinde doğdu. Transferin gözde isimlerinden biri olan Tello, 29 yaşındadır. Futbola 11 yaşında CF Can Rull takımında başladı. Ardından Barcelona altyapısına geçiş yaptı. CF Damm'da bir yıl kiralık oynadı. 2008'de, kontratın süresi bitti ve RCD Espanyol'a transferi gerçekleşti. İlk profesyonel maçına 2009-2010 sezonunda RCD Espanyol B formasıyla çıktı. 2010'da, FC Barcelona B'ye geçti ve ikinci ligde mücadele etti. Portekiz devi Porto'nun kiraladığı İspanyol futbolcunun bir sonraki adresi Fiorentina oldu. 2017-2018 sezonunda Real Betis'e 4 milyon euroya satıldı. Bu sezon 33 maça çıkan ve 5 gol atıp 3 de asist yapan deneyimli kanat oyuncusunun kariyerinde 2 İspanya şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası şampiyonluğu, 2 İspanyol Süper Kupa şampiyonluğu ve U21 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu bulunuyor.

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