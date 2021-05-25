25 Mayıs 2021, Salı

FUTBOL

Bruno Peres kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Bruno Peres kimdir? Kaç yaşında?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Bruno Peres'in yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bruno Peres kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

'in kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Bruno Peres kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

BRUNO PERES KİMDİR?

Bruno Peres, 1 Mart 1990 tarihinde Brezilya'nın kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola kendi ülkesinde (SP) takımında başlamıştır. Bruno Peres, sırasıyla , (SP), , Torino, , São Paulo Futebol Clube, Sport Club do Recife takımlarında forma giydi. 1,78 boyundaki Bruno Peres, ve ihtiyaç halinde sol bekte forma giyebiliyor. Peres, sağ ayağına hakimdir. Bu sezon 44 maça çıkıp 2 gol 4 asist katkısı yaptı.

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