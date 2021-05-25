Bruno Peres kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Bruno Peres, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Bruno Peres'in yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bruno Peres kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Bruno Peres'in kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Bruno Peres kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
BRUNO PERES KİMDİR?
Bruno Peres, 1 Mart 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola kendi ülkesinde Grêmio Osasco Audax (SP) takımında başlamıştır. Bruno Peres, sırasıyla Red Bull Bragantino, Guarani Futebol Clube (SP), Santos FC, Torino, Roma, São Paulo Futebol Clube, Sport Club do Recife takımlarında forma giydi. 1,78 boyundaki Bruno Peres, sağ bek ve ihtiyaç halinde sol bekte forma giyebiliyor. Peres, sağ ayağına hakimdir. Bu sezon 44 maça çıkıp 2 gol 4 asist katkısı yaptı.
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