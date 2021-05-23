23 Mayıs 2021, Pazar

FUTBOL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şahinbey Belediyespor'a tebrik!

Başkan Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Başkan , Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde 'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan takımını telefonla arayarak tebrik etti.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'te yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı 'nun açılışını yaptığı organizasyon, birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Ampute Şampiyonları Lig finalinde ise ile Polonya'nın takımı karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu maçı (2) ve Kudrat'ın golleriyle 3-1 kazanan Şahinbey Ampute tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONLARA TEBRİK TELEFONU

Şahinbey Belediye Ampute takımının tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Başkan 'dan da tebrik telefonu geldi. Şampiyonluğun ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu telefonla arayan , futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu ile tüm Gazianteplileri şampiyonluktan ötürü tebrik etti.

"ŞAHİNBEY AMPUTE TAKIMINI TEBRİK EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Şahinbey Ampute Takımı'nı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah kısa sürede ayarlayarak şampiyonları misafir edelim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TAHMAZOĞLU'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise kendilerini tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başarıyı ve kupayı Türk milleti ile Filistin halkına armağan ettiklerini ifade etti. Şampiyonluk için çok çaba sarf ettiklerini belirten Tahmazoğlu, Türkiye olarak 'nda da şampiyon olmak istediklerini buna yönelik çalışmalarına ara vermeden başardıklarını söyledi.

Ampute Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Şahinbey! haberin devamı

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