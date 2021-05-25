25 Mayıs 2021, Salı

FUTBOL

Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Aleksandar Mitrovic kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

İngiltere ekiplerinden forması giyen deneyimli futbolcu , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Aleksandar Mitrovic'in yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

İngiltere ekiplerinden 'ın golcüsü olan 'in kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ALEKSANDAR MITROVIC KİMDİR?

Aleksandar Mitrovic, 6 Eylül 1994 tarihinde 'ın kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Sırbistan'ın kulübünün altyapısında başladı. Sırbistan'ın takımında kiralık olarak forma giydi. Mitrovic, 2013 yılında 5 milyon Euro karşılığında 'e transfer oldu. Anderlecht formasıyla iyi bir performans sergileyen Mitrovic, Ocak 2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi 'a transfer oldu. 2.5 sezon boyunca Newcastle United'da oynadı. Ocak 2018'de 600 bin Euro karşılığında Fulham'a kiralandı. Aleksandar Mitrovic, aynı sezon sonunda 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. 2018 yılından bu yana Fulham'da forma giyen Mitrovic bu sezon, 27 maça çıktı. Yıldız isim 3 gol attı ve 3 asist katkısı sağladı.

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