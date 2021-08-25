25 Ağustos 2021, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! İşte 2021-2022 sezonu takvimi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte maç takvimi
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihlerini açıkladı. Buna göre kupada heyecan 7 Eylül'de başlarken, perde ise 26 Mayıs Perşembe günü kapanacak. İşte kupa takvimi... | Türkiye Kupası haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre; 2021-2022 sezonunda 1. eleme turları 7-9 Eylül arasında yapılacak. Türkiye Kupası'nda final maçı ise 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

1. Eleme Turu: 7-9 Eylül

2. Eleme Turu: 28-30 Eylül

3. Eleme Turu: 26-28 Ekim

4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık

5. Eleme Turu: 28-30 Aralık

Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022

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