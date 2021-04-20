20 Nisan 2021, Salı

FUTBOL

Son dakika: Servet Yardımcı UEFA yönetimine yeniden seçildi!

Servet Yardımcı UEFA yönetimine yeniden seçildi!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

1. Başkanvekili , 2017 yılında girdiği yönetimine yeniden seçildi. Servet Yardımcı, 4 yıl daha görevini sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde yeniden UEFA Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:

* (Türkiye)
Zbigniew Boniek* (Polonya)
Alexander Dyukov (Rusya)
David Gill* (İngiltere)
Gabriele Gravina (İtalya)
Rainer Koch* (Almanya)
Karl-Erik Nilsson* (İsveç)
Just Spee (Hollanda)

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