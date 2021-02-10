Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? ATV A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. ATV ve A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor 20:45 ATV, A Spor (Çeyrek final)

ATV NASIL İZLENİR, UYDU FREKANSI NE?

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

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