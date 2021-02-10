10 Şubat 2021, Çarşamba
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Frekans : 12053 Mhz
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? ATV A Spor izle...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Kupanın ikinci maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşılaşacak. Futbolseverler ATV ve A Spor'un nasıl izlenebileceği, frekansı ve uydulara göre kanal numaralarını araştırıyor. Peki, GS ZTK maçını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. ATV ve A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor 20:45 ATV, A Spor (Çeyrek final)
ATV NASIL İZLENİR, UYDU FREKANSI NE?
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
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