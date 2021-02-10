10 Şubat 2021, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? ATV A Spor izle...

ZTK maçları nasıl canlı izlenir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. , deplasmanda 'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Kupanın ikinci maçında ile karşılaşacak. Futbolseverler ve 'un nasıl izlenebileceği, frekansı ve uydulara göre kanal numaralarını araştırıyor. Peki, maçını canlı izle! maçları nasıl canlı izlenir

heyecanı devam ediyor. ve 'da büyük heyecan yaşanıyor. 'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

- Aytemiz 20:45 ATV, A Spor (Çeyrek final)

ATV NASIL İZLENİR, UYDU FREKANSI NE?

Frekans : 12053 Mhz
: 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

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