15 Mart 2021, Pazartesi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Başakşehir ve Antalyaspor-Alanyaspor maçının hakemleri açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını Fırat Aydınus, Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasını ise hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
TFF'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak Beşiktaş-Başakşehir ile Antalyaspor-Alanyaspor maçlarının hakemleri belli oldu.
Beşiktaş - Başakşehir | Fırat Aydınus
Antalyaspor - Alanyaspor | Mustafa Öğretmenoğlu
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