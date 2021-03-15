15 Mart 2021, Pazartesi

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Başakşehir ve Antalyaspor-Alanyaspor maçının hakemleri açıklandı!

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. - karşılaşmasını , - karşılaşmasını ise hakem yönetecek.

TFF'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; 'nda yarı finalde oynanacak - ile - maçlarının hakemleri belli oldu.

Beşiktaş - Başakşehir |

Antalyaspor - Alanyaspor |

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