TFF'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak Beşiktaş-Başakşehir ile Antalyaspor-Alanyaspor maçlarının hakemleri belli oldu.

Beşiktaş - Başakşehir | Fırat Aydınus

Antalyaspor - Alanyaspor | Mustafa Öğretmenoğlu

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