02 Mart 2021, Salı
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MHK Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a 28. haftada görev vermedi!
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarının hakemlerinin açıklanmasının ardından Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a görev verilmedi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. MHK, olaylı Trabzon-Fenerbahçe maçının VAR'ı Cüneyt Çakır'ı dinlendirdi. AVAR'ı Halil Umut Meler'i ise A.Gücü-Galatasaray karşılaşmasına atadı. Maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu da şans alamadı.
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