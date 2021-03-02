02 Mart 2021, Salı

FUTBOL

MHK Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a 28. haftada görev vermedi!

MHK Cüneyt Çakır'ı görev vermedi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'de 28. hafta karşılaşmalarının hakemlerinin açıklanmasının ardından - maçının VAR hakemi 'a görev verilmedi. İşte detaylar...

tarafından, 'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. MHK, olaylı - maçının VAR'ı 'ı dinlendirdi. AVAR'ı 'i ise A.Gücü- karşılaşmasına atadı. Maçın orta hakemi da şans alamadı.



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