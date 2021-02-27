Son dakika spor haberi: Devler Ligi artık çok uzak! Ülke puanı sıralamasında 17'ye düştük
Temsilcilerimiz Avrupa'ya erken veda ederken, ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimiz Hırvatistan, İsviçre, Çekya, Yunanistan ve Norveç ekipleri yoluna devam etti. Bunun sonucunda Türkiye'nin 17. sıraya gerilemesi, Şampiyonlar Ligi ümitlerimizi de gitgide azalttı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Gelecek sezon 16. sıradan ülke puanı yarışına başlamayı hedefleyen Türkiye'de bu rüya kısa sürdü. Yarış içerisinde olduğumuz ülke takımları zoru başarınca Hırvatistan'a geçilerek önceki akşam 17. sıraya geriledik. İsviçre ile aramızda olan fark ise arttı. Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'tan Dinamo Zagreb, Krasnodar'ı; İsviçre'den Young Boys, Leverkusen'i; Çekya'dan Slavia Prag, Leicester'ı; Yunanistan'dan da Olympiakos, PSV'yi elemeyi başardı. Alt sıramızda yer alan ülkelerin takımlarının bu performanslarını devam ettirmesi halinde, geçtiğimiz sezon 11. olarak girdiğimiz sıralamada önümüzdeki sezon 19. olacağız. An itibarıyla yoluna devam eden Çekya ile aramızda sadece 0.300'lük puan farkı bulunurken, Yunanistan ile aramızda 0.600 puanlık fark var. Norveç'ten Molde'nin de yoluna devam ettiği listede iki ülke arasında ise 1.275 puanlık fark bulunuyor.
BU İŞ SADECE BÜTÇEYE BAKMIYOR
Ülke puanı sıralamasında her geçen yıl daha kötü bir duruma düşülürken, 2019'da 10, 2020'de 11, 2021'de 13. sırada yer aldık. Türk ekipleri Avrupa'da çıktıkları maçlarda ülke puanına 3.100 puanlık katkı yaparken, bu değerde ancak 26. sırada yer aldık. Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Polonya, Macaristan, Sırbistan gibi düşük bütçeli çok sayıda ülke önümüze geçmeyi başardı. (Sabah / Taner Karaman)
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