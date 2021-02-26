26 Şubat 2021, Cuma

FUTBOL

Bakan Kasapoğlu açıkladı! Bölgesel Amatör Lig maçları 17 Nisan'da başlayacak

Bölgesel Amatör Liglere müjde!
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanamayan 'in () 17-18 Nisan'da başlayacağı ve 15 haftada tamamlanacağını duyurdu.

'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamadığı hatırlatıldı.

Futbol sezon takviminin daraldığına değinilen açıklamada, "Gelinen süreçte TFF, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece müsabakalarının oynatılmasına karar verdi. Kovid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak." denildi.

'ın statsüyle ilgili bilginin verildiği açıklamada, " Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım 9 ayrı tarafsız grup merkezinde müsabakalarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri . Lig'e çıkma hakkı kazanacak." ifadeleri kullanıldı.

BAL müsabakalarının 17-18 Nisan'da başlayacağının aktarıldığı açıklama, "Grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak." ifadeleriyle tamamlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Flaş! İşte Galatasaray'ın yeni transfer çileği 🔥 Flaş! İşte Galatasaray'ın yeni transfer çileği 🔥
Flaş açıklamalar! 10 bin Euro'dan kaçıp milyonlar kaybediyorlar Flaş açıklamalar! "10 bin Euro'dan kaçıp milyonlar kaybediyorlar"
Başkan Erdoğan sahalara indi! Durmak yok gollere devam Başkan Erdoğan sahalara indi! "Durmak yok gollere devam"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör