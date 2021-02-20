20 Şubat 2021, Cumartesi

FUTBOL

Fenerbahçe antrenmanında Caner'in saçları dikkat çekti!

Caner'in saçları dikkat çekti!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

antrenmanında Caner'in iyice uzattığı saçlar dikkat çekti.

antrenmanda iyice uzattığı saçlarıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncunun yeleleri andıran saçları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Caner sezon başına oranla performansı son maçlarda düşse de 'ın sakatlığı sürdüğü için karşısında da ilk 11'de olacak.

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