Fenerbahçe antrenmanında Caner'in saçları dikkat çekti!

Fenerbahçe antrenmanında Caner'in iyice uzattığı saçlar dikkat çekti.

Caner Erkin antrenmanda iyice uzattığı saçlarıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncunun yeleleri andıran saçları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Caner sezon başına oranla performansı son maçlarda düşse de Filip Novak'ın sakatlığı sürdüğü için Göztepe karşısında da ilk 11'de olacak.

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