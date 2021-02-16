16 Şubat 2021, Salı

FUTBOL

Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi

Cüneyt Çakır'a büyük onur
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

(IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı. kokartlı Türk hakem , 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

IFFHS'nin her yıl jüri oylarıyla belirlediği en iyiler sıralaması baz alınarak hazırlanan listede, Alman 140 puanla zirvede yer aldı.

, Brych'in bir puan gerisinde ikinci, İngiliz ise 137 puanla üçüncü oldu.

1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez en iyi hakem seçilen İtalyan , 94 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

Listenin ilk 10 sırasındaki hakemler şunlar:

1. Felix Brych (Almanya) 141 puan

2. Cüneyt Çakır (Türkiye) 140

3. Howard Webb (İngiltere) 137

4. (Almanya) 135

5. Björn Kuipers (Hollanda) 133

6. (İtalya) 121

7. (Kolombiya) 104

8. () 96

9. () 96

10. (Slovakya) 96



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