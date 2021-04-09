09 Nisan 2021, Cuma

FUTBOL

TFF'den Bölgesel Amatör Lig açıklaması!

TFF'den Bölgesel Amatör Lig açıklaması!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: (TFF), ’in () sağlık şartlarınının durumuna göre Mayıs ayının son haftasında başlayabileceğini duyurdu.

(TFF), 'in () sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftasında başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur."
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