09 Nisan 2021, Cuma
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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur."
TFF'den Bölgesel Amatör Lig açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) sağlık şartlarınının durumuna göre Mayıs ayının son haftasında başlayabileceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftasında başlayacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur."
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