Gökhan Çıra'dan skandal hareket! Sahaya girdi hakemi darp etti
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılı futbolcularla yaşadığı tartışma nedeniyle uzun süre gündem olan Gökhan Çıra, skandal bir harekete imza attı. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bayrampaşa'nın asbaşkanlığını yapan Çıra, İstanbul ekibinin Karbel Karaköprü Belediyespor ile oynadığı maçta sahaya girerek hakemi darp etti.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bayrampaşa'nın sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile oynadığı maçta skandal bir olay yaşandı. Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, 2-1 Karbel Karaköprü Belediyespor üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 67. dakikasında sahaya girdi.
EMNİYET MENSUPLARI TRİBÜNE ÇIKARDI
Sinirli bir şekilde sahaya inen Çıra, maçın hakemi Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek darp etti. Yaklaşık 10 dakika boyunca sahada kalan Gökhan Çıra, kırmızı kartla cezalandırılarak emniyet mensupları tarafından tribüne çıkarıldı.
Mücadele 3-2 Bayrampaşa üstünlüğüyle sona ererken, İstanbul ekibinin ve Gökhan Çıra'nın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ciddi bir şekilde cezalandırılması bekleniyor.
TUZLASPOR - GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçının en çok konuşulan isim olan Gökhan Çıra, sarı-kırmızılı futbolcularla saha içinde ve soyunma odasında uzun süre tartışmıştı.
Galatasaray altyapısından yetişen Çıra, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile ilgili "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" ifadelerini kullanmış, daha sonra özür dilemişti.
Son olarak Tuzlaspor forması giyen Çıra, geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koymuştu.
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