13 Şubat 2021, Cumartesi

FUTBOL

Gökhan Çıra'dan skandal hareket! Sahaya girdi hakemi darp etti

G.Saray maçıyla gündem olmuştu! Sahaya girdi hakemi darp etti
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

Geçtiğimiz sezon 'nda oynanan - maçında sarı-kırmızılı futbolcularla yaşadığı tartışma nedeniyle uzun süre gündem olan , skandal bir harekete imza attı. . Lig 4. Grup'ta mücadele eden 'nın asbaşkanlığını yapan Çıra, ekibinin ile oynadığı maçta sahaya girerek hakemi darp etti.

. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 'nın sahasında ile oynadığı maçta skandal bir olay yaşandı. Bayrampaşa Asbaşkanı , 2-1 Karbel Karaköprü Belediyespor üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 67. dakikasında sahaya girdi.

EMNİYET MENSUPLARI TRİBÜNE ÇIKARDI

Sinirli bir şekilde sahaya inen Çıra, maçın hakemi 'i tehdit ederek darp etti. Yaklaşık 10 dakika boyunca sahada kalan Gökhan Çıra, kırmızı kartla cezalandırılarak mensupları tarafından tribüne çıkarıldı.

Mücadele 3-2 Bayrampaşa üstünlüğüyle sona ererken, ekibinin ve Gökhan Çıra'nın tarafından ciddi bir şekilde cezalandırılması bekleniyor.

TUZLASPOR - GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz sezon 'nda oynanan - maçının en çok konuşulan isim olan Gökhan Çıra, sarı-kırmızılı futbolcularla saha içinde ve soyunma odasında uzun süre tartışmıştı.

Galatasaray altyapısından yetişen Çıra, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçın ardından teknik direktör ile ilgili "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" ifadelerini kullanmış, daha sonra özür dilemişti.

Son olarak forması giyen Çıra, geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koymuştu.

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