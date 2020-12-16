Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor! İşte günün maçları...
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu, Türkiye’nin kupası Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. 16 Aralık Çarşamba günü kupada 5 heyecan dolu maç futbolseverleri bekliyor olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maç programı...
A Spor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tüm hızıyla sürüyor. 15 Aralık Salı günü oynanan 5 karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Galatasaray tur atlayan taraf oldu. 16 Aralık Çarşamba günü ise bir üst tura çıkacak diğer takımlar belli olacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, bir üst tura adını yazdıracak. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Süper Lig'de lider olan Alanyaspor, son 16 için bugün sahada olacak. Önceki yıllarda olduğu tüm maçları yayınlanacak olan A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar ve analizler de yer alacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 5. TUR GÜNÜN MAÇLARI
13:00 BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
14:00 Gaziantep FK - Kocaelispor
16:00 Alanyaspor - Adanaspor
18:15 Trabzonspor - Adana Demirspor
21:00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
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