16 Aralık 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor! İşte günün maçları...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 Giriş Tarihi: 16.12.2020

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu, Türkiye’nin kupası ’nda heyecan devam ediyor. 16 Aralık Çarşamba günü kupada 5 heyecan dolu maç futbolseverleri bekliyor olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maç programı...

A Spor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 'nda 5. tur maçları tüm hızıyla sürüyor. 15 Aralık Salı günü oynanan 5 karşılaşmada , Bursaspor, , Rizespor ve tur atlayan taraf oldu. 16 Aralık Çarşamba günü ise bir üst tura çıkacak diğer takımlar belli olacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, bir üst tura adını yazdıracak. , ve 'de lider olan , son 16 için bugün sahada olacak. Önceki yıllarda olduğu tüm maçları yayınlanacak olan A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar ve analizler de yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 5. TUR GÜNÜN MAÇLARI

13:00 BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
14:00 Gaziantep FK - Kocaelispor
16:00 Alanyaspor -
18:15 Trabzonspor -
21:00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

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