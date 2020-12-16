Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Alanyaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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