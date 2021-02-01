Benteke kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Özellikleri ne? Kaç gol attı?
Süper Lig'de ara transfer döneminde son güne girildi. Futbolseverler iddialara konu olan Benteke hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Crystal Palace forması giyen Benteke kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Özellikleri ne? Kaç gol attı?
Süper Lig'de ara transfer dönemi bitmek üzere. Son gün birçok isim spor basınında gündeme geldi. Bu isimler arasında Crystal Palace'ın yıldız forveti Benteke de yer aldı. Peki, Benteke kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Özellikleri ne? Kaç gol attı?
BENTEKE KİMDİR?
3 Aralık 1990 yılında Kinshasa'da dünyaya geldi. Belçika uyruklu yıldız futbolcu 190 cm boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Belçika Milli Takımı'nda 38 maça çıkan Benteke 15 gol kaydetti. Liverpool, Crystal Palace, Aston Villa, Genk, Standard Liège gibi kulüplerde forma giydi. Yıldız futbolcu bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist ile oynadı.
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