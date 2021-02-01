01 Şubat 2021, Pazartesi

FUTBOL

Benteke kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Özellikleri ne? Kaç gol attı?

Benteke kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

'de ara transfer döneminde son güne girildi. Futbolseverler iddialara konu olan hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. forması giyen Benteke kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Özellikleri ne? Kaç gol attı?

'de ara transfer dönemi bitmek üzere. Son gün birçok isim spor basınında gündeme geldi. Bu isimler arasında 'ın yıldız forveti de yer aldı. Peki, Benteke kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Özellikleri ne? Kaç gol attı?

BENTEKE KİMDİR?

3 Aralık 1990 yılında 'da dünyaya geldi. uyruklu yıldız futbolcu 190 cm boyunda ve pozisyonunda oynuyor. 'nda 38 maça çıkan Benteke 15 gol kaydetti. , Crystal Palace, , , gibi kulüplerde forma giydi. Yıldız futbolcu bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist ile oynadı.

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