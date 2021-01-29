Türk futbolunun efsanelerinden Varol Ürkmez yaşamını yitirdi
A Milli Futbol Takımı, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giyen Türk futbolunun efsane kalecilerinden Varol Ürkmez, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Varol Ürkmez, 1937 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan efsane keleci sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı. Uzun süre milli takımın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı. Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez için Altay da 'veda' mesajı yayınladı.
Efsane kaleci Varol Ürkmez, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Siyami Ersek Hastanesi'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.
Ürkmez bugün ikindi ezanına müteakıben Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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