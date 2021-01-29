29 Ocak 2021, Cuma

FUTBOL

Türk futbolunun efsanelerinden Varol Ürkmez yaşamını yitirdi

Türk futbolunun acı günü
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

A Milli Futbol Takımı, , ve formalarını da giyen Türk futbolunun efsane kalecilerinden , kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

, 1937 yılında 'da dünyaya geldi. Kariyerine 'ta başlayan efsane keleci sırasıyla , , , gibi takımlarda oynadı. Uzun süre milli takımın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı. Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez için Altay da 'veda' mesajı yayınladı.

Efsane kaleci Varol Ürkmez, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.

Ürkmez bugün ikindi ezanına müteakıben 'na defnedilecek.

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