28 Ocak 2021, Perşembe

FUTBOL

Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

Ümit Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

'nın eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu. İşte 2023 yazında yapılacak olan şampiyonadaki rakiplerimiz...

'nın eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu.

'nin kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan , I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.

2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek ve , şampiyonaya doğrudan katılacak.

Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grupları şöyle:

A Grubu: Hırvatistan, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan, Estonya

B Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Macaristan, Letonya,

C Grubu: İspanya, Rusya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Malta

D Grubu: Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn

E Grubu: Hollanda, İsviçre, , Galler, Moldova, Cebelitarık

F Grubu: İtalya, İsveç, İrlanda, Bosna Hersek, Karadağ, Lüksemburg

G Grubu: İngiltere, , Slovenya, , Kosova,

H Grubu: , Sırbistan, , Kuzey Makedonya, , Ermenistan

I Grubu: Danimarka, Belçika, Türkiye, İskoçya, Kazakistan

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