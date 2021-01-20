20 Ocak 2021, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde - , - , - ve - maçlarının programı belli oldu. İşte detaylar...

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