06 Aralık 2020, Pazar

FUTBOL

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural, 24 Kasım'da corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 3 gün sonra entübe edilmişti. 67 yaşındaki teknik adamın sağlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme. İşte tüm detaylar... | Son dakika haberleri

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

Türk futbolunun efsane teknik direktörü , yakalandığı nedeniyle 'da hastaneye kaldırılmıştı.

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Deneyimli teknik adam, 27 Kasım'da ise oksijen ihtiyacının artması sonucunda öğle saatlerinde yoğun bakıma alınmıştı.

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Yaklaşık 10 gündür ünitesinde edilen 'dan sevindirici haber geldi.

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Milliyet'in haberine göre; 'ın entübasyon işlemi sona erdi. Deneyimli teknik direktörün tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

ENTÜBASYON NE DEMEK?
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliğii hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de edilmesi gerekir.

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