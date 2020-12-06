Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!
Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural, 24 Kasım'da corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 3 gün sonra entübe edilmişti. 67 yaşındaki teknik adamın sağlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme. İşte tüm detaylar... | Son dakika haberleri
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Yılmaz Vural, yakalandığı corona virüsü nedeniyle 24 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.
Deneyimli teknik adam, 27 Kasım'da ise oksijen ihtiyacının artması sonucunda öğle saatlerinde yoğun bakıma alınmıştı.
SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi.
Milliyet'in haberine göre; Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi. Deneyimli teknik direktörün tedavisinin devam ettiği belirtildi.
ENTÜBASYON NE DEMEK?
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.
Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliğii hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.
Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.
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