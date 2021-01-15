Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor adlarını son 8 takım arasına yazdırdı. Kupada çeyrek final kuraları, 15 Ocak Cuma günü saat 14.30'da TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde çekilecek. Büyük heyecan A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı sona ererken, çeyrek finale yükselen takımlar da belli oldu.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor adlarını çeyrek finale yazdırdı.
KURA ÇEKİMİ 14.30'DA A SPOR'DA!
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
ÇİFT MAÇ ELEME USULÜ OYNANACAK
Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kupada son 16 turu maçlarının ardından seri başı ve seri başı olmayan takımlar şöyle:
Seribaşı takımlar: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir
Seribaşı olmayan takımlar: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor
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