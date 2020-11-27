Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur eşleşmeleri belli oldu!
A Spor ve aspor.com.tr'den naklen yayınlanan kura çekiminde Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu ile, Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor ile, Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği ile ve son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise Adana Demirspor ile eşleşti. İşte detaylar... | Son dakika Türkiye Kupası haberleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından 5. Tur kura çekimi yapıldı. 4. Tur'da Sivas Belediyespor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe'nin yanı sıra; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Türkiye'nin Kupası'na 5. Tur'dan katıldı.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU:
DG Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa-Muğlaspor
Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Trabzonspor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Eskişehirspor
Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu
Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe-Bursaspor
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor
MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA OYNANACAK
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta oynanacak. Kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında oynanacak mücadeleler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
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