27 Kasım 2020, Cuma

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

A Spor ve aspor.com.tr'den naklen yayınlanan kura çekiminde -Tarsus İdman Yurdu ile, -Karacabey Belediyespor ile, -Darıca Gençlerbirliği ile ve son Türkiye Kupası şampiyonu ise Adana Demirspor ile eşleşti. İşte detaylar... | Son dakika Türkiye Kupası haberleri

'nda 4. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından 5. Tur kura çekimi yapıldı. 4. Tur'da Sivas Belediyespor'u 4-0'la geçen 'nin yanı sıra; , ve Türkiye'nin Kupası'na 5. Tur'dan katıldı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU:

DG Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor

MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA OYNANACAK

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta oynanacak. Kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında oynanacak mücadeleler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

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