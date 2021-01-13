Nihat Özdemir'den yabancı sayısı açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir sezonun 2. yarısında uygulanmak üzere yabancı sayısının 14'ten 16'ya çıktığını açıkladı.

Kulüpler Birliği ile TFF arasında Riva'da gerçekleşen toplantıda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre, Kulüpler Birliği TFF'ye halihazırda 14 olan yabancı futbolcu sayısının 16'ya yükseltilmesini önermişti. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir bu öneriyi kabul ederken takımlar transfer sezonunun sonunda kadrolarına 16 yabancı oyuncunun ismini yazabilecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık." dedi.

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