27 Kasım 2020, Cuma

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü! Devler oyuna dahil oluyor

Kupada kura günü! Devler oyuna dahil oluyor
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da 14.30'da yapılacak. Kupaya bu turda büyük takımlar da dahil olacak.

Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, Beşiktaş, , Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak. Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Saat 14.30'da başlayacak kura çekimi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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