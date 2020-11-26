26 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Spor ekonomisinin kalbi SABAH'la atacak

Spor ekonomisinin kalbi SABAH'la atacak
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

Türkiye’nin lider markası SABAH Gazetesi tarafından 3. kez düzenlenecek olan UFEF, bugün ’nde gerçekleştirilecek. Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlatılan, ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve teknolojik desteğin konuşulacağı ‘’ ünlü spor insanları ve uzmanları bir araya getiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi (UFEF), T.C. Gençlik ve . 'nun katılımıyla bugün 'nde gerçekleşecek. Federasyonu Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı 'in (online) açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

ŞENOL GÜNEŞ İLE RAKAMLARA MİLLİ BAKIŞ

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından, Milli Takım Şenol Güneş, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde, "Futbolun Rakamlarına Milli Bakış" özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.

ÜÇ KULÜP BAŞKANI BİR ARAYA GELİYOR

Yine Spor Müdürü Özbostan ile SABAH Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek "Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı" oturumunda Beşiktaş Başkanı , Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer alacak.

'FUTBOLDA KADIN ELİ' KONUŞULACAK

"Türk Futbolunda Kadın Eli" panelinde ise Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Spor Yönetimi Bölüm Başkanı ve Prof. Dr. Lale Orta görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.

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