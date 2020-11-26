Spor ekonomisinin kalbi SABAH'la atacak
Türkiye’nin lider markası SABAH Gazetesi tarafından 3. kez düzenlenecek olan UFEF, bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlatılan, ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve teknolojik desteğin konuşulacağı ‘Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’ ünlü spor insanları ve uzmanları bir araya getiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in (online) açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.
ŞENOL GÜNEŞ İLE RAKAMLARA MİLLİ BAKIŞ
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde, "Futbolun Rakamlarına Milli Bakış" özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.
ÜÇ KULÜP BAŞKANI BİR ARAYA GELİYOR
Yine Spor Müdürü Özbostan ile SABAH Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek "Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı" oturumunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer alacak.
'FUTBOLDA KADIN ELİ' KONUŞULACAK
"Türk Futbolunda Kadın Eli" panelinde ise Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Spor Yönetimi Bölüm Başkanı ve Prof. Dr. Lale Orta görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları