25 Aralık 2020, Cuma

FUTBOL

Championship Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti! Maxim Tsigalko kimdir?

CM efsanesi Tsigalko hayatını kaybetti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

Bilgisayar oyunu 01/02'nin efsane futbolcusu , 37 yaşında hayatını kaybetti.

Bilgisayar oyunu 01/02'de gol rekorlarını alt üst eden Belaruslu forvet , hayata gözlerini yumdu. Gerçek hayatta oyundaki kadar başarılı olmaması nedeniyle Championship Manager 01/02 oyununun efsanesi haline gelen Tsigalko, henüz 37 yaşında hayatını kaybetti.

Maxim Tsigalko'nun ölüm nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

MAXIM TSIGALKO KİMDİR?

27 Mayıs 1983 yılında 'nın Minsk şehrinde doğan Maxim Tsigalko, futbola altyapısında başladı. Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev formalarını da terleten Tsigalko, 2009 yılında 26 yaşında yaşantısına nokta koydu. Kulüp kariyerinde çıktığı 136 maçta 55 golü bulunan Maxim Tsigalko, Belarus ile çıktığı 2 maçta 1 gol kaydetti.



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