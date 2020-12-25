Championship Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti! Maxim Tsigalko kimdir?
Bilgisayar oyunu Championship Manager 01/02'nin efsane futbolcusu Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.
Bilgisayar oyunu Championship Manager 01/02'de gol rekorlarını alt üst eden Belaruslu forvet Maxim Tsigalko, hayata gözlerini yumdu. Gerçek hayatta oyundaki kadar başarılı olmaması nedeniyle Championship Manager 01/02 oyununun efsanesi haline gelen Tsigalko, henüz 37 yaşında hayatını kaybetti.
Maxim Tsigalko'nun ölüm nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
MAXIM TSIGALKO KİMDİR?
27 Mayıs 1983 yılında Beyaz Rusya'nın Minsk şehrinde doğan Maxim Tsigalko, futbola Dinamo Minsk altyapısında başladı. Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev formalarını da terleten Tsigalko, 2009 yılında 26 yaşında futbol yaşantısına nokta koydu. Kulüp kariyerinde çıktığı 136 maçta 55 golü bulunan Maxim Tsigalko, Belarus Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 1 gol kaydetti.
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