12 Ocak 2021, Salı

FUTBOL

Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

'nda son 16 turu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı 12 Ocak Salı günü saat 18:45'te 'da canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve 'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak. Kırmızı-beyazlılarda , ve , sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

"ADANA DEMİRSPOR İYİ BİR TAKIM"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor'un başarılı çalıştırıcısı , "Adana Demirspor iyi bir takım. 'u elediler. Haftada 3 maç yapacağız. Hem kupa maçına hem de maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Başakşehir'i biliyoruz. Çok iyi mücadele ederek puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız. Devre arası birkaç tane takviye yapabilirsek daha iyi ve alternatifli kadromuz olacak" şeklinde konuştu.

"KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiğini kaydeden Çalımbay, "Beklentisi olan arkadaşlarımız var. Fazla oynayamayan arkadaşlarımız var. Onlara şans vermek istiyoruz ama bu maçları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu turu geçersek çok az takım kalıyor. Onun için mutlaka kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Karşımızdaki iyi bir takım ve dinlendiler. Kendi sahamızda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah onu da bitireceğiz" dedi.

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